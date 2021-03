Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - versuchter Einbruch in ein Handygeschäft

Landau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Handygeschäft in der Marktstraße in Landau einzubrechen und verursachten hierbei 750 Euro Sachschaden. Die Täter hatten versucht mit einem Gully Deckel die Scheibe des Geschäfts einzuschlagen, um auf diese Weise in den Laden zu gelangen. Sie scheiterten jedoch am Sicherheitsglas und ließen von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich bei der Polizei in Landau telefonisch unter 06431/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

