Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Polizei warnt vor "Autobahngold"

Landau (ots)

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche am Straßenrand. Die Täter täuschen hierbei eine Notlage, wie beispielsweise eine Panne oder Spritmangel vor und nutzen anschließend die Hilfsbereitschaft anderer Menschen aus. Im Austausch von Goldschmuck erbitten sie Geld, um den Spritmangel oder die Panne beheben zu können. Das Geld ist dann weg und der Schmuck stellt sich als wertlos heraus. So versucht hatte das ein unbekannter Mann am Mittwochvormittag auf der L543 bei Insheim in Höhe der A 65. Eine 44-jährge Autofahrerin ging jedoch nicht auf den Tausch ein und verständigte die Polizei. Bei der sofortigen Überprüfung konnte der unbekannte Mann mit seinem Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden.

