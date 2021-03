Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollbremsung - Kind leichtverletzt

Kapellen-Drusweiler (ots)

Während der Fahrt eines Linienbusses von Bad Bergzabern nach Kapellen-Drusweiler kam es am gestrigen Mittag, 17.03.2021, gegen 16:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall während eines Bremsvorganges des Busfahrers. Hierbei stürzte ein neunjähriges Mädchen von ihrem Sitz. Das Kind zog sich, nach der Untersuchung im Krankenhaus, leichte Verletzungen zu. In dem Bus sollen sich noch eine bislang nicht bekannte Anzahl weiterer Grundschüler befunden haben. Die Ermittlungen zur Auslösung des Bremsvorganges dauern noch an. Zeugen, insbesondere Insassen des Linienbusses, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

