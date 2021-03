Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Gaststätte beschädigt

Leimersheim (ots)

Im Zeitraum von Montag auf Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Gaststätte in der Rheinstraße in Leimersheim. Dabei wurde sowohl die Fassade des Gebäudes als auch zwei Aufsteller für Speisekarten beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

