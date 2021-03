Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Landau (ots)

Drei Leichtverletzte und 12500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag bei Landau-Nußdorf. Eine 88-jährige Autofahrerin hatte die K8 aus Richtung Nußdorf kommend befahren und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 88-Jährige, ihre 83-jährige Beifahrerin und der 23-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

