Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Gleich zwei Einbrüche in Kitas

Maikammer (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend (15.03.2021, 18.30 Uhr) bis heute Morgen (16.03.2021, 6 Uhr) wurde sowohl in die Kindertagesstätte am Frantzplatz als auch in die Einrichtung im Silvanerweg eingebrochen. Der oder die Unbekannte(n) drangen über ein aufgebrochenes Fenster in die Einrichtungen ein und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Laptop entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Unbekannte(n) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei in Landau unter 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

