Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots)

Vier Gurt- und zwei Handyverstöße sowie eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist die Bilanz einer einstündigen Verkehrskontrolle am gestrigen Mittag (15.03.2021, 15 Uhr bis 16 Uhr) in der Staatsstraße. Teuer wird es dabei bei einem Autofahrer, der sein Kind ohne jegliche Sicherung in seinem Fahrzeug mitnahm. Er wird einen Bußgeldbescheid von 60 Euro erhalten und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kassieren. Zudem appelliert die Polizei im Hinblick auf die Handynutzung beim Autofahren: Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes. Und Fahranfänger aufgepasst: Wer sich in der Probezeit befindet und das Handy während der Fahrt benutzt, muss nicht nur mit einem Bußgeldbescheid von 100 Euro rechnen, sondern auch die Probezeit verlängert sich um zwei Jahre und die Teilnahme an einem Aufbauseminar wird verpflichtend. Bei mehrfachem Verstoß wird die Fahrerlaubnis eingezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell