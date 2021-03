Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - getunter Sportwagen

Lingenfeld (ots)

Gestern kontrollierten Germersheimer Polizisten in Lingenfeld einen Sportwagen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Eigentümer an der Frontstoßstange nachträglich seitlich zwei Kunststoffflügel montierte. Da von diesen sogenannten "Cup Wings" nach Einschätzung der Beamten in diesem Fall eine hohe Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger ausging, wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Halter muss sein optisches Tuning nun wieder rückgängig machen und die Kunststoffteile entfernen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell