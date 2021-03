Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dämmungsmaterial illegal entsorgt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht auf Montag,15.03.2021, wurde in der Wiesenstraße, in einem Container einer Fachklinik, Dämmungsmaterial illegal entsorgt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

