POL-PDLD: Germersheim - Fahrradfahrer streift PKW

Germersheim (ots)

Gestern Mittag konnte eine aufmerksame Zeugin einen jungen Mann beobachten, der mit seinem Fahrrad in der Ritter-von-Schmauß-Straße in Germersheim fuhr. Dort streifte er ein geparktes Auto und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 300 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

