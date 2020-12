Polizeipräsidium Offenburg

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin eines BMW die Landesstraße 98 von Offenburg kommend in Richtung Kehl-Goldscheuer. In Höhe der Abfahrt nach Hohnhurst musste die junge Frau aufgrund eines toten Wildschweines auf der Fahrbahn nach rechts ausweichen und überfuhr hierbei auf der Straße befindliche Fahrzeugteile. Der BMW wurde hierbei beschädigt. Nach ersten Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde bekannt, dass für die Hindernisse auf der Fahrbahn ein unbekannter Fahrzeugführer verantwortlich war. Dieser hatte nach der Kollision mit dem Wildschwein sich weder um die Beseitigung des toten Tieres noch um die zurückgebliebenen Teile seines Fahrzeuges auf der Fahrbahn gekümmert. Diese Gefahrenstelle wurde der nachfolgenden 18-jährigen BMW-Lenkerin zum Verhängnis. Das Polizeirevier Offenburg bittet Zeugen unter der Rufnummer 0781/21-2200 sachdienliche Hinweise mitzuteilen. /BALG

