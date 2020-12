Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bedrängt und entblößt

Zeugen gesucht!

Offenburg

Am Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr hatte eine 52-jährige Fußgängerin in der Saarlandstraße in Offenburg eine unliebsame Begegnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fußgängerin von einem Mann mit dunkler Oberbekleidung angesprochen. Die männliche Person hatte hierbei ihr Geschlechtsteil entblößt und fasste die Frau gegen ihren Willen unsittlich an. Nach Hilferufen der 52-Jährigen ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenburg, unterstützt durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Offenburg, konnte der Mann nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei sucht nun nach einem ungefähr 175 cm großen, schlanken Mann im Alter von ungefähr 25-30 Jahren. Gegenwärtig geht man davon aus, dass die Person eine dunkle Jacke sowie dunkle Jeans trug. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 entgegengenommen. /BALG

