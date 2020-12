Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Frontalzusammenstoß auf der B3

SinzheimSinzheim (ots)

Eine 57-jährige Frau fuhr am Donnerstag mit ihrem VW Golf auf der B3 von Sinzheim nach Bühl. Gegen 6:40 Uhr geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem Ford einer 63-Jährigen. Der VW kam ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur, während der Ford rechts von seiner Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt zur stationären Behandlung in einem Klinikum aufgenommen. Die B3 wurde zeitweise auf beiden Spuren gesperrt, allerdings konnte bereits gegen 7 Uhr eine Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /nb

