Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ladendiebstahl trotz Hausverbot

KehlKehl (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde am Donnerstag gegen 20:20 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl zweier Flaschen Alkoholika in einem Lebensmittelmarkt zur Rede gestellt. Der Mann legte an der Kasse ein Bier zum Bezahlen vor, wurde allerdings zuvor beobachtet, wie er zwei Flaschen eines alkoholischen Getränkes im Wert von über 25 Euro in seiner Jackentasche versteckte. Beim Verlassen des Lebensmittelmarktes in der Königsberger Straße konnte der Dieb schließlich von dem Ladendetektiv gestellt werden. Dem 40-Jährigen wurde bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt.

