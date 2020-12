Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bohlsbach - Bei Diebstahl geschnappt

BohlsbachBohlsbach (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es am Donnerstagabend, einen mutmaßlichen Dieb zu schnappen. Der später festgenommene 61-Jährige und sein Begleiter waren gegen 19 Uhr gerade dabei, mehrere Kupferteile auf dem Gelände einer Firma in der Straße `Am Güterbahnhof` zusammenzutragen, als sie beim Eintreffen der Beamten die Beine in die Hand nahmen. Den Ordnungshütern gelang es im Rahmen einer fußläufigen Verfolgung, den 61 Jahre alten Mann zu schnappen, seinem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht. Beamte des Polizeireviers Offenburg führen nun die weiteren Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls. /ma

