Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Sämtliche Schränke durchwühlt

OttersweierOttersweier (ots)

Nachdem Unbekannte am Donnerstag gewaltsam in ein Anwesen in der Hubstraße eingedrungen sind, durchwühlten die Einbrecher offenbar sämtliche Schränke in dem Wohnhaus und konnten mit Schmuck und Bargeld entkommen. Die ungebetenen Besucher hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 21 Uhr Zutritt zu dem Haus verschafft. Personen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl zu wenden. /ma

