Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Werkzeug gestohlen, Zeugen gesucht

RastattRastatt (ots)

Schraubendreher, Schraubenschlüssel und anderweitiges Werkzeug kamen bei einem Einbruch auf einem umzäunten Gelände in der Industriestraße im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen abhanden. Die ungebetenen Besucher brachen offenbar mehrere Vorhängeschlösser von Baucontainern auf und erbeuteten so ein Diebesgut von geringem Wert. In der Nacht zuvor sollen wohl ebenfalls Unbekannte einen Dieseltank eines dort abgestellten Baggers aufgebrochen haben. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegengenommen. /jt

