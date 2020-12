Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Sachbeschädigung vorläufig festgenommen

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Das Beschmieren eines Gebäudes führte einen 54-Jährigen am späten Donnerstag vorerst in die Räumlichkeiten der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Der Mittfünfziger wurde gegen 22:10 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er eine Hauswand in der Luisenstraße beschmiert haben soll. Beim Eintreffen der Ordnungshüter wollte der Verdächtige sich gerade durch den Einstieg in einen Linienbus aus dem Staub machen. Durch das Eingreifen der Beamten führte der weitere Weg des 54-Jährigen zum Polizeirevier in Baden-Baden. Hier entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung des deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mannes nicht nur den Stift, mit welchem er offenbar die Wand bemalt hatte, sondern auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. /ma

