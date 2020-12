Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ungewollte Rast

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Die Rast in einem Lebensmittelmarkt in der Ooser Sophienstraße hatte ein 24 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag vermutlich nicht eingeplant. Zeugen alarmierten gegen 14:15 Uhr die Polizei, da ein augenscheinlich alkoholisierter Mann sich vor der Zugangstüre des Marktes offenbar in einer hilflosen Lage befinden würde. Nach einem kurzen Disput konnte der dann aus dem Schlaf gerissene Mittzwanziger beruhigt und durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in die Obhut von Verwandten übergeben werden. /ma

