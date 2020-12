Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trotz Ansprache vom Unfallort geflohen

AchernAchern (ots)

Die Fahrerin eines Opel fuhr am Dienstag gegen 17:35 Uhr auf der Rosenstraße in Richtung der Sasbacher Straße, als ein dunkler Kombi rückwärts aus einem Parkplatz auf die Straße fuhr und mit dem Kleinwagen der Frau kollidierte. Der Fahrer des Kombi hielt zwar an und erkundigte sich nach dem entstandenen Schaden. Als die Opel-Fahrerin ihn auf den Schaden hinwies, sei der Unfallverursacher wieder in seinen PKW eingestiegen und habe den Unfallort unerlaubt verlassen. Der Sachschaden an dem Kleinwagen liegt vermutlich im vierstelligen Bereich. Zwei Fußgänger haben den Zusammenstoß angeblich beobachtet. Diese Fußgänger und weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /nb

