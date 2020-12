Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verdächtiger Geruch

BühlBühl (ots)

Der verdächtige Geruch von Cannabis zog am Donnerstagabend die Aufmerksamkeit von Beamten des Polizeireviers Bühl auf sich und schließlich eine Kontrolle zweier Männer nach sich. Die Ordnungshüter fanden in der Güterstraße bei einer genaueren Nachschau kurz vor 19 Uhr eine geringe Menge an Betäubungsmitteln im Besitz des kontrollierten 32-Jährigen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. /ma

