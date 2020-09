Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ewaldstraße in Resse entstand am Donnerstag, 24. September, Sachschaden von etwa 800 Euro. Ein 60-jähriger Ford-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Gegen 18.25 Uhr beschädigte der Gelsenkirchener mit seinem Auto einen geparkten Fiat und flüchtete dann vom Unfallort. Er konnte von den alarmierten Polizisten ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

