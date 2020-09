Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Großbrand in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex an der De-la-Chevallerie-Straße Ecke Nienhofstraße in Buer entstand am Donnerstag, 24. September, hoher Sachschaden im geschätzten sechsstelligen Bereich. Der Gebäudekomplex besteht aus drei Wohn- und Geschäftshäusern. Das Feuer brach im vierten Obergeschoss aus und griff anschließend auf das Dach über. Ein Hausbewohner, der zur Arbeit fahren wollte, bemerkte die Flammen gegen 2.45 Uhr und alarmierte andere Hausbewohner und die Rettungskräfte. Der Gebäudekomplex und angrenzende Häuser wurden geräumt. Die Feuerwehr erschien mit einem Großaufgebot am Brandort und begann mit den Löscharbeiten. Die dauern derzeit noch an. Ein Hausbewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend als unverletzt entlassen. Zwei weitere Hausbewohner wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Derzeit ist der Bereich De-la-Chevallerie-Straße Ecke Nienhofstraße komplett abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiten den Verkehr ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

