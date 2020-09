Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Schwiegertochter erbeutet Schmuck

Gelsenkirchen (ots)

Eine falsche Schwiegertochter erbeutete am Mittwoch, 23. September, größere Mengen Schmuck einer Gelsenkirchener Seniorin aus Buer. Die Übergabe der Beute fand an der Kurt-Schumacher-Straße statt. Die Gelsenkirchener Polizei bittet nun um Hinweise. Die Betrogene wurde am Tattag, gegen 15.30 Uhr, von einer Unbekannten angerufen. Die gab sich als Schwiegertochter aus und teilte mit, dass sie dringend Geld benötige. Ihre Bank hätte bereits geschlossen. Sie würde auch Schmuck nehmen, den könnte man ja im Pfandleihhaus zu Geld machen und am Folgetag wieder auslösen. Die Anruferin teilte zudem mit, dass sie aufgrund eines Termins nicht persönlich vorbeikommen kann. Sie würde eine Freundin schicken. Gegen 18.05 Uhr erschien die vermeintliche Freundin an der Wohnungstür der Seniorin und nahm eine Plastiktüte mit Schmuck entgegen. Anschließend entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die Gesuchte ist 30 bis 35 Jahre alt und hat eine normale bis kräftige Statur. Ihre Haare waren schwarz und lang. Sie trug ein weißes Kleid mit schwarzem Aufdruck. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Die Polizei rät, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen nennt. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld oder andere Wertgegenstände fordert. Durch einen Gegenanruf unter der bisher bekannten und benutzten Nummer kann man sich darüber versichern, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Die Polizei sollte bei verdächtigen Anrufen sofort über den Notruf 110 informiert werden.

