POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Zeugen gesucht nach Parkrempler

Baden-Baden, Steinbach - Zeugen gesucht nach Parkrempler Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mührichstraße sind die Beamten des Polizeirevier Bühl auf der Suche nach Zeugen. Ein 1-er BMW wurde durch ein anderes Fahrzeug am Mittwoch gegen 16:45 Uhr vermutlich beim Ausparken beschädigt. An dem BMW wurde die gesamte Beifahrerseite beschädigt, sodass Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /nb

