Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handtaschendiebstahl

OffenburgOffenburg (ots)

Am Donnerstag wurde einer 60-jährigen Frau bei ihrem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Wilhelm-Röntgen-Straße die Handtasche entwendet. Der Unbekannte entwendete gegen 10 Uhr die Handtasche samt Inhalt auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes. Dabei erbeutete der Dieb nicht nur Bargeld, sondern auch die Bankkarte, mit der er dreimal vergeblich versuchte Geld abzuheben. Das Polizeipräsidium Offenburg rät dazu beim Einkaufen die eigene Handtasche, sowie die Geldbörse nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bei Abhandenkommen der Bankkarten bitte diese unverzüglich über den zentralen Sperr-Notruf: 116 116 sperren lassen und den Vorfall der Polizei melden.

