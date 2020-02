Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kaminbrand & Sturm "Victoria" beschäftigen Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9:30 Uhr zu einem Kaminbrand in der Uhlenbruchstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurden mittels Wärmebildkamera hohe Temperaturen von außen festgestellt. Der Kamin wurde mehrmals gekehrt und schließlich an den Bezirksschornsteinfegermeister übergeben.

Außerdem rückte die Feuerwehr zwischen 10:00 und 16:30 Uhr zu drei wetterbedingten Einsätzen, verursacht durch Sturmtief "Victoria", aus. In der Straße "Ostholt" und "Auf der Gethe" hingen umgestürzte Bäume in Oberleitungen. Die Feuerwehr konnte die Bäume an beiden Stellen aber nicht entfernen. Am Folgetag mussten die Leitungen vorab abgehangen werden. Die Wehr sperrte die Bereiche allerdings ab.

Zusätzlich alarmierten Anwohner in der Mittelsraße die Einsatzkräfte, da sich das Dach eines Carports gelöst hatte und gegen ein Haus geweht wurde. Das Dach wurde gegen ein erneutes wegwehen gesichert. Ein weiteres Eingreifen war nicht nötig.

