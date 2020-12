Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Diebstahl eines Laptops aus einer Schule

NordwaldeNordwalde (ots)

Aus dem Gebäude der Kardinal-von-Galen Gesamtschule, Amtmann-Daniel-Straße 32, ist ein Laptop entwendet worden. Einem Zeugen war in der Schule ein etwa 25jähriger Mann, der ein ausländisches Aussehen hatte, aufgefallen. Dieser junge Mann fragte den Zeugen nach dem Sekretariat. Nachdem der Zeuge den Weg beschrieben hatte, ging der junge Mann weiter. Dem Zeugen kam die Sache komisch vor. Er lief der Person nach, konnte sie jedoch nicht finden. Später stellte er dann fest, dass aus einem Raum ein Laptop fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am Dienstag (22.12.), in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, im Bereich der Gesamtschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

