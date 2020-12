POL-ST: Westerkappeln; Diebstahl, Störung der Totenruhe

Polizei Steinfurt

Westerkappeln; Diebstahl, Störung der Totenruhe

Westerkappeln

Auf dem katholischen Friedhof haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (20.12.), 12.00 Uhr, und Dienstag, 14.00 Uhr, eine Metallfigur von einem Grab gestohlen. Die Unbekannten haben die etwa 1 Meter große Metallfigur ausgegraben und dabei zwei Pflanzen auf dem Grab beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer weiß, wo die Metallfigur sich zurzeit befindet bzw. wer hat verdächtige Beobachtungen auf dem katholischen Friedhof in Westerkappeln im Tatzeitraum gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

