Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau, Brand eines Rohbaus

Landau (ots)

Am Freitagmorgen, 13.03.2021, kam es in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr in einem Rohbau in der Industriestraße in Landau zu einem Brand, bei dem das Gebäude erheblich beschädigt und Sachschaden im sechsstelligen Bereich verursacht wurde. Zwischenzeitlich konnte der Brandort von einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Sachverständigen und Brandermittlern der Kriminalpolizei begangen werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

