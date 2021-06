Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Aufmerksame Zeugen vereiteln Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Haa) Aufmerksamen Anwohnern ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden konnte. Am Montag, den 28.06.2021, ereignete sich gegen 12:35 Uhr in der Straße Nordwall ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter grauer Mercedes beschädigt wurde. Anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden, entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle. Zuvor war sie noch aus ihrem ebenfalls grauen Mercedes ausgestiegen und hatte sich den Schaden angesehen. Mit den Worten "Da ist ja nichts" steig sie wieder in ihr Fahrzeug ein und fuhr weg. Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Dachterrasse einer Anwohnerin aufhielten, beobachteten den Unfall, notierten sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges und meldeten den Vorfall dem Fahrzeughalter. Dieser erstatte umgehend Anzeige bei der Polizei in Stadthagen. Mithilfe der Zeugenaussage und des notierten Kennzeichens konnte die in Stadthagen wohnhafte Fahrzeugführerin ermittelt werden. Als die Polizeibeamten die Frau aufsuchten, stellte sich bei der Befragung heraus, dass die 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

