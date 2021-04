Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler/B10 - 30-Jähriger überholt trotz Überholverbot

Birkweiler/B10 (ots)

Wegen einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich ein 30 Jahre alter Landauer verantworten. Er war gestern Morgen (15.04.2021, 08.30 Uhr) mit seinem Sprinter auf der B10 Höhe Birkweiler in Fahrtrichtung Landau unterwegs und überholte auf der einspurigen Fahrbahn einen LKW, als ihm eine 41 Jahre alte Autofahrerin auf der zweispurigen Fahrbahn entgegenkam, die ebenso einen LKW überholen wollte. Dank ihrer schnellen Reaktion konnte sie mit ihrem Fahrzeug ausweichen und so einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verhindern. Der 30-Jährige konnte anhand des Kennzeichens schnell ermittelt werden. Er erhielt nach dem Verkehrsmanöver Besuch von der Polizei. Sein Statement: "Es hat noch genügend Abstand geherrscht, um gefahrlos zu überholen. Neben der Strafanzeige wird die Führerscheinstelle informiert, die die charakterliche Eignung des 30-Jährigen für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüft.

