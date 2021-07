Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Bad Eilsen/Buchholz (ots)

(ma)

Nahezu ein Frontalzusammenstoß ereignete sich um 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 83, Höhe Abzweig Buchholz.

Eine 33jährige Pkw-Fahrerin aus Eberswalde befuhr die B83 aus Richtung Autobahn Bad Eilsen kommend in Richtung Steinbergen und ordnete sich auf die Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Buchholz ein. Beim Abbiegevorgang übersah die Fahrerin des Pkw Audi einen entgegenkommenden Lkw aus Osnabrück, der auf dem Hauptfahrstreifen der beiden Richtungsfahrbahnen in Richtung Bad Eilsen fuhr.

Auf der Bundesstraße 83 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Pkw durch die Wucht des Anstoßes von der Linksabbiegespur in den rechten Seitenstreifen gedrückt wurde.

Im Pkw der Eberswalder Pkw-Fahrerin saßen zwei Kinder im Alter von acht und dreizehn Jahren.

Das achtjährige Mädchen hatte lediglich eine kleine Beule am Kopf davongetragen.

Sowohl der Lkw als auch der Pkw mussten abgeschleppt werden.

Im Bereich der Unfallstelle kam es durch die Verkehrsunfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen zu erheblichen Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell