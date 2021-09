Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr öffnet Tür vergebens: Keine Personen verletzt

Schiffdorf (ots)

In den Montagmittagsstunden, des 06. September 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst zu einer Türnotöffnung in die Sellstedter Straße alarmiert. Es wurde vermutet, dass sich hier eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür befindet und dringend Hilfe benötigt. Die Tür wurde durch die Feuerwehr geöffnet, jedoch konnte keine hilflose Person aufgefunden werden. Nach kurzer Zeit konnte die Situation aufgeklärt werden, der angenommen hilflosen Person geht es gut. So war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr mehr notwendig und die Einsatzstelle konnte wieder verlassen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell