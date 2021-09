Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Kaputtes Dach sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Mittwochvormittagsstunden, des 15. September 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden gegen 10:56 Uhr zu einer Brandmeldeanlage nach Spaden alarmiert. In einem Einrichtungshaus, in der Straße Im Neufelder Moor, löste kurz zuvor die Brandmeldeanlage einen Feueralarm aus. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte, war das Geschäft bereits vollständig geräumt. Nach kurzer Erkundung konnte hier Nichts festgestellt werden. Letztendlich lag es an einem Brandmelder, durch den Wasser tropfte, aufgrund einer Beschädigung im Dach. Die Feuerwehr konnte gegen 12 Uhr die Einsatzstelle wieder an den Marktleiter übergeben und einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell