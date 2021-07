FW Dresden: Wohnungsbrand in einem Hochhaus

Feuerwehr Dresden

Wann: 13. Juli 2021 14:53 - 17:00 Uhr Wo: Jacob-Winter-Platz

Aus noch zu ermittelnder Ursache ist es heute Nachmittag zu einem Wohnungsbrand in einem Wohnhochhaus gekommen. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter schwarzer Rauch aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Unverzüglich gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche und Brandbekämpfung vor. Während ein Teil der Einsatzkräfte durch den Treppenraum in die Brandwohnung vorging, verschafften sich parallel dazu weitere Einsatzkräfte über eine Drehleiter Zutritt zur Wohnung. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand dann gelöscht werden. Personen wurden in der Brandwohnung nicht angetroffen. Durch den U-Dienst wurden Schadgasmessungen durchgeführt und die benachbarten Wohnungen auf einen etwaigen Eintritt von Rauchgasen hin überprüft. Dies blieb jedoch ohne Befund. Mit mobilen Belüftungsgeräten wurde der Brandrauch aus den Gebäude entfernt. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Am Abend wird durch die Feuerwehr eine Nachkontrolle der Brandstelle durchgeführt. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

