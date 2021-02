Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei: "Bodypacker" am Kölner Hauptbahnhof gefasst

Köln (ots)

Am 30.01.2021 nahm eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden fest, der verschreibungspflichtige Medikamente mit sich führte und knapp 40g Heroin in seinem Körper schmuggelte.

Gegen 22:20 Uhr hatten Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof das richtige Gespür, als sie einen 39-jährigen Augsburger kontrollierten. Der Mann hatte sich bei Nachfrage nach seinem Reiseweg in Widersprüche verstrickt. Noch im Bahnhof fanden die Beamten 25 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels auf, für die er keinen Nachweis erbringen konnte.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Der Verdacht erhärtete sich, dass der Mann als "Bodypacker" fungierte und weitere Drogen in seinem Körper transportierte. Er stimmte einer ärztlichen Untersuchung zu und wurde wenig später im Krankenhaus geröntgt. Auf dem Röntgenbild wurden zwei Fremdkörper in seinem Darm sichtbar. Er gab nun doch zu, dass er Betäubungsmittel in seinem Körper transportierte.

Da der Beschuldigte die höchst gefährlichen "Drogenpakete" nicht selbstständig ausscheiden konnte, wurde ihm ein Abführmittel verabreicht, sodass die nun erkennbaren gelben Spielzeugeier, zum Glück unversehrt, ausgeschieden werden konnten.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die knapp 40g Heroin und die 25 Tabletten und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der Mann wurde festgenommen und zuständigkeitshalber dem Kriminalkommissariat 27 des Polizeipräsidiums Köln übergeben.

