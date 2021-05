POL-AUR: Holtgast/Fulkum - Katzen verschwunden

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Im Ortsteil Fulkum in Holtgast sind auffällig viele Katzen verschwunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschwanden zwischen Samstag, 24.04.2021, und Dienstag, 04.05.2021, zwölf vorwiegend zahme Katzen im Bereich Mimsteder Straße und Schilferskamper Weg. Die Polizei vermutet, dass die Tiere angelockt und dann mit technischen Geräten eingefangen wurden. Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Fulkum, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder deren Katze in dem Zeitraum ebenfalls abhandengekommen und nicht wieder aufgetaucht ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

