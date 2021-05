Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Sonntag in Wiesmoor. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überholte ein 41-jähriger Kradfahrer um kurz nach 13.30 Uhr auf der B436 in Richtung Strackholt zwei Autos. Nach dem Einscheren kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einer Rechtskurve geradeaus in eine Grabenböschung. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo der 41-Jährige noch am Sonntag verstarb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell