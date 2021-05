Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Schwerer Verkehrsunfall mit Traktor

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Schwerer Verkehrsunfall mit Traktor

Bei einem Verkehrsunfall in Eversmeer sind am Sonntag ein Mann und ein Kind schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Traktor auf dem Kolonatenweg in Richtung Eversmeer. Er wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand nach links in die Straße Schwarzer Berg einbiegen, kam jedoch aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Trecker geriet in einen wasserführenden Graben. Der Beifahrer, ein siebenjähriges Kind, und der 62-Jährige Fahrer wurden schwer verletzt. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der 62-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

