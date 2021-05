Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 07./08.05.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebstahl

Ein 19-Jähriger Auricher steckte am Freitagnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Esenser Straße in Aurich mehrere Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Als er durch eine Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes angesprochen wurde, flüchtete der Beschuldigte fußläufig, sodass zwei Mitarbeiter die Verfolgung aufnahmen und die Polizei hinzuzogen. Letztlich konnte der Beschuldigte in einem Waldstück an der Eschener Allee festgestellt und die Lebensmittel dem Verbrauchermarkt wieder ausgehändigt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am frühen Freitagabend wurde eine 20-jährige Auricherin mit ihrem BMW auf der Von-Jhering-Straße in Aurich durch Beamte der Polizei angehalten und kontrolliert. Zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle stand die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Aurich/Brockzetel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 20-Jähriger aus dem Bereich Marienhafe befuhr am Freitagnachmittag die Brockzeteler Straße in Richtung Aurich. Zeitgleich beabsichtigt ein 76-jähriger Auricher mit seinem Daimler die Brockzeteler Straße zu queren und geradeaus in den Landreiterweg einzufahren. Hierbei übersah er den jungen Fahrzeugführer mit seinem Audi, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Marienhafer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Ihlow - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag befuhr ein 44-jähriger aus Südbrookmerland die Auricher Straße in Ihlow und konnte den Beamten bei einer Verkehrskontrolle nicht die entsprechende Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeuges vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ihlow - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen einen 33-jährigen Mann aus der Gemeinde Ihlow eingeleitet, weil er mit seinem Golf die Emder Straße in Ihlow befuhr und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich dazu wurde durch die Polizeibeamten die Weiterfahrt untersagt.

Großefehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Freitagnachmittag auf der Auricher Landstraße in Großefehn konnte ein 22-jähriger Kleinkraftfahrer aus Großefehn den Polizeibeamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen, sodass dessen Fahrerlaubnisdaten vor Ort abgefragt wurden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurde die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Friseursalon

Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:50 Uhr, dringt mindestens ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon auf dem Neuen Weg ein und löst hierbei die Alarmanlage aus. Eine männliche Person flüchtet beim Eintreffen der Polizei zu Fuß in Richtung Heringstraße. Eine anschließende Fahndung in der Umgebung verlief ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Norden unter der Tel.: 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Freitag in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr vermutlich auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Straße Glückauf einen silbernen Audi Q5 an der linken Heckstoßstange. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter Tel.: 04931-9210 zu melden.

Norden - Unfallflucht

Am Freitagvormittag zwischen 07:20 und 13:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Pottbackerslohne/Ecke Kirchstraße einen geparkten grauen Mitsubishi. Der Schaden am Mitsubishi entstand hierbei an der hinteren linken Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht

An der Norddeicher Straße, auf Höhe des dortigen Gymnasiums, wurde ein geparkter Audi A6 in der Zeit von Donnerstag 20:00 Uhr bis Freitag 12:00 Uhr beschädigt. Der linke Außenspiegel des Fahrzeuges wurde vollständig abgefahren. Sachdienliche Hinweise werden durch Polizei in Norden unter Tel.: 04931-9210 entgegengenommen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Leerhafe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag wurde in Leerhafe ein 20-jähriger Wittmunder mit einem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

