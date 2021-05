Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Unfallflucht +++ Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallflucht

Bei einem Parkplatzunfall in Upgant-Schott wurde am Mittwoch ein roter Peugeot 106 beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz in der Widzel-Tom-Brook-Straße gegen die Fahrertür des geparkten Wagens und flüchtet von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.50 Uhr und 18.05 Uhr. Möglicherweise fuhr der Verursacher ein silbernes Auto. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Bahnhofstraße in Norden kam es am Donnerstag gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 3 fuhr ein dunkelblauer PKW von einer Grundstückszufahrt auf die Bahnhofstraße ein und stieß dabei mit einem Radfahrer zusammen, welcher den Radweg entlang der Bahnhofstraße in Richtung Stadtzentrum befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell