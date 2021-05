Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Schwerpunktkontrollen im Radverkehr

Altkreis Norden (ots)

Die Polizei Norden hat am Donnerstag im Norder Stadtgebiet und Umgebung schwerpunktmäßig den Radverkehr kontrolliert. Die Beamtinnen und Beamten überwachten dabei im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit zum einen das Verhalten der Radfahrenden selbst und zum anderen das der übrigen Verkehrsteilnehmer in Bezug auf Radfahrende. Insgesamt wurden 87 Fahrradfahrende, 34 Pedelecfahrende und acht Kraftfahrzeugführer kontrolliert.

Es wurden durch die Beamtinnen und Beamten 88 Verstöße festgestellt und geahndet.

In 59 Fällen fuhren Fahrrad- oder Pedelecfahrer auf dem Radweg in falscher Richtung, auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone. 17 Radfahrer missachteten eine rote Ampel, drei Radfahrer nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon.

Wer auf dem Rad ein Mobiltelefon benutzt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro rechnen. Bei einem Rotlichtverstoß droht Radfahrenden ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Wenn die Ampel bereits länger als eine Sekunde rot zeigte, können sogar 100 Euro fällig werden. Zudem droht bei einem Rotlichtverstoß ein Punkt in Flensburg.

Bei den Autofahrern wurde in zwei Fällen die Benutzung eines Mobiltelefons geahndet. Ein Autofahrer fuhr ohne Berechtigung in die Fußgängerzone. Weitere Verstöße betrafen die Gurtpflicht und die Ladungssicherung. Die Beamtinnen und Beamten fertigten zudem eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell