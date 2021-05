Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Burhafe - Zeugin gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Samstag, 17.04.2021, brannte gegen 11.30 Uhr in Wittmund/Burhafe an dem "Alten Molkereigebäude" ein Auto vollständig aus. Diesbezüglich wird eine mögliche Zeugin gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden.

Die Zeugin könnte die zuvor erfolgte Inbrandsetzung gesehen haben und somit wichtige Angaben machen.

Sie wird beschrieben als ca. 35-40 Jahre alt mit dunkelblonden Haaren, welche zu einem Zopf gebunden waren. Zudem war die Zeugin zum Zeitpunkt des Brandes offenbar mit einem braun-schwarzen Schäferhund unterwegs.

Hinweise auf die Frau werden erbeten unter Telefon 04462 9110.

