Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz in Wittmund wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Auto beschädigt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte nach ersten Erkenntnissen die hintere linke Tür der silbernen Mercedes A-Klasse und verbog den Scheibenwischer an der Windschutzscheibe. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, auf dem Karl-Bösch-Platz. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell