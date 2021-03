Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Einbruch in Bekleidungsgeschäft.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Bösingfeld eingebrochen. Gegen 20.00 Uhr verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Sie gelangten durch die Kellerräume in einen Hausflur, über den sie ein Büro und die Verkaufsflächen des Geschäftes erreichten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld aus einer Kasse und flüchteten vermutlich wieder durch das Einstiegsfenster im Keller. Wer im Zeitraum zwischen 20.00 und 20.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Bahnhofstraße machen konnte, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

