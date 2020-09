Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 03. September 2020, befuhr ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Wardenburg gegen 13:15 Uhr mit seinem Pkw VW den Grünen Weg und wollte an der Einmündung nach links auf die Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg einbiegen. Hierbei übersah er einen 43-jährigen Fahrzeugführer, ebenfalls aus der Gemeinde Wardenburg, der mit seinem Pkw Hyundai die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer, sowie eine 83-jährige Mitfahrerin im Pkw des Unfallverursachers leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde mit 30.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell