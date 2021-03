Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. 67-Jährige nach Brand tot aufgefunden.

Lippe (ots)

Gegen 6.00 Uhr am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei zu einem Brand in die Gustav-Ruthe-Straße nach Holzhausen gerufen. Dort brannte es in einem Wohn-/Esszimmer im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Die 67-Jährige Bewohnerin des Hauses konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell