POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall bei Dörrenzimmern

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der L1060 Höhe Dörrenzimmern ein Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige fuhr in Richtung Vellberg, als sie in Folge von Unachtsamkeit in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts ins Bankett abkam. Dabei überfuhr sie zunächst zwei Leitpfosten bevor sie zu stark entgegensteuerte, über die Fahrbahn schleuderte und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte ihr Fahrzeug gegen die Böschung des Grabens, drehte sich um 180 Grad und kam anschließend in der Wiese zum Stehen. An ihrem VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihre 13-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

