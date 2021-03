Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gewächshaus in Schulgarten zerstört.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter zerstörten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen das Gartengewächshaus sowie ein Holzgestell für Rosengewächse auf einem Schulgelände in der Blomberger Straße. Im Schulgarten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern hat, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 in Verbindung.

